ha trovato il prossimo progetto cui dedicarsi come regista dopo l’Oscar come miglior film a

Variety rivela che scriverà e dirigerà un film prodotto dalla Skydance tratto dal libro “The Greatest Beer Run Ever: a True Story of Friendship Stronger than War”.

Scritto da Joanna Molloy e John Donohue, il romanzo è basato sulla storia vera di Donohue, che lasciò New York nel 1967 per recuperare alcune birre e condividerle con i suoi amici di gioventù nell’Esercito… mentre stavano combattendo in Vietnam.

Farrelly scriverà il film insieme a Brian Currie e Pete Jones. Alla produzione vi saranno David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger e Andrew Muscato.

Ricordiamo che Green Book ha vinto tre premi Oscar: miglior film, sceneggiatura e attore non protagonista (Mahershala Ali). Costato una ventina di milioni di dollari, ne ha incassati 314 in tutto il mondo.