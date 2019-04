tempo di lettura 1'

In un nuovo video pubblicato su Instagram,è intervenuto, sostanzialmente per la prima volta, in merito al reintegro dialla regia di Guardiani della Galassia Vol.3.

Nel filmato afferma:

Mentre tutti stanno correndo al cinema per vedere l’ultimo film della Marvel, Avengers: Endgame, volevo solo dire che sono stato alla premiere all’inizio della scorsa settimana ed è stato davvero bello essere inondati di affetto insieme agli altri del cast… cosa anche più importante è stato constatare tutto l’affetto per Groot […] Più avanti nel corso della settimana ho avuto il lusso di poter incontrare il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige e il co-presidente Louis D’Esposito ed è stato davvero sensazionale constatare come Groot sia davvero sacro all’interno dell’Universo Marvel. Complimenti ad Alan Horn per essersi lasciato guidare dal cuore nel fare la cosa giusta per il terzo Guardiani…

