tempo di lettura 1'

ha di recente parlato con Variety del suo futuro nell’Universo Cinematografico Marvel. L’attrice ha dichiarato di essere interessata anche a trascorrere del tempo dietro al macchina da presa, magari proprio in cabina di regia.

“Continuo a chiedere a Kevin Feige quando succederà, ma sto ancora aspettando” ha detto precisando che non accetterebbe ogni tipo di progetto, pur trattandosi di un film Marvel.

“Deve essere un progetto che mi induca fortemente a pensare di essere la migliore persona per quel lavoro. E ovviamente non tutti i film sono così giusti per te” ha dichiarato.

L’attrice, che dopo alcuni cortometraggi ha di recente debuttato alla regia con The Party’s Just Beginning, con tutta probabilità tornerà a interpretare Nebula in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!