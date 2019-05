Spoiler

L’ Hollywood Reporter ha pubblicato un interessante pezzo dedicato ai contratti dell’Universo Cinematografico Marvel. Dopo aver parlato della situazione di Robert Downey Jr. , scopriamo adesso qual è il panorama per alcuni dei protagonisti del futuro della Casa delle Idee.

Al primo posto troviamo Scarlett Johansson, che per il film in solitario di Vedova Nera – prossimamente in fase di riprese – percepirà un salario di circa 20 milioni di dollari sia per il ruolo di attrice che di produttrice.

Chris Hemsworth, che per Infinity War e Endgame è riuscito a rinegoziare il suo contratto entrando nella fascia dei 15-20 milioni di dollari, è ora pronto alla sua “nuova fase“.

Elizabeth Olsen (Scarlet Witch), Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Winter Soldier) e Jeremy Renner (Occhio di Falco) hanno siglato nuovi accordi, separati da quelli cinematografici, per comparire nelle serie Disney+ che avranno tra i sei e gli otto episodi. Tali contratti non impediranno alle star in questione di comparire anche nei film sul grande schermo.

Quanto a Chadwick Boseman (Black Panther) e a Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), i due attori hanno ancora un’opzione con i Marvel Studios, che saranno sicuramente sfruttate per altri due sequel dei loro rispettivi film.