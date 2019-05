tempo di lettura 1'

Classifica italiana invariata venerdì.rimane saldamente in vetta, raccogliendo altri 655mila euro (in aumento rispetto al giorno prima), per un totale di 23.3 milioni di euro.

Al secondo posto troviamo ancora Stanlio e Ollio, con 100mila euro e un totale di 390mila euro, mentre al terzo posto Ma Cosa ci Dice il Cervello incassa 68mila euro e sale a 3.9 milioni di euro. Quarta posizione per Attacco a Mumbai, che incassa 53mila euro e sale a 238mila euro in quattro giorni, mentre chiude la top-five Non Sono un Assassino con 32mila euro e 176mila euro complessivi.

L’altra nuova uscita in top-ten, I Fratelli Sisters, incassa quasi 32mila euro e sale a 50mila euro in due giorni.