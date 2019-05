Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Ieri la Sony ha diffuso il nuovo trailer di, il cinecomic di Jon Watts dal 10 luglio nelle sale italiane.

Il filmato si è palesato in occasione della rottura dell’embargo sugli spoiler di Avengers: Endgame.

A corredo del break online del video, Fandango ha pubblicato un’intervista col regista del cinecomic, Jon Watts, durante la quale il filmmaker ha rivelato il destino di Zia May (Marisa Tomei).

Watts ha anche parlato delle conseguenze dello SNAP! e del “ritorno alla vita” di così tante persone

Il film sarà ambientato subito dopo Endgame. Film in cui accadono davvero tante cose delle quali però non vediamo le conseguenze. Ho voluto usare Peter Parker/Spider-Man per avere l’opportunità di esplorare, dal punto di vista della gente comune, come sarebbe la quotidianità se fossero accadute tutte quelle robe così folli. Come sarebbe la vita giorno per giorno? Se eri fra le persone spazzate via, dovresti necessariamente “lavorare all’indietro” per recuperare quel periodo intermedio.