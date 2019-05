tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety (Captain America: The Winter Soldier) sarebbe entrato a far parte del cast di, thriller neo-noir diretto da Michele Civetta (The Executrix) e scritto da Alexander Felix (Where Angels Die).

Del cast fanno parte anche Olivia Munn, Keith David (The Nice Guys), Taryn Manning (Orange is the New Black), Mark Boone Junior (Sons of Anarchy), Shea Whigham (American Hustle), Bruce Dern (Nebraska) e Zach Avery.

L’opera segue le vicende di Parker (Whigham), un assistente sociale alcolizzata che viene incaricata di seguire le cure della figlia di Dahlia (Munn), una madre single.

