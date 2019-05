Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sono quattro anni che combatto per fare un nuovo film, ma il mondo è cambiato moltissimo. I miei film sono bizzarri, e questo non è un buon periodo per fare film bizzarri, tutti vogliono fare il massimo dei profitti senza rischiare. È più difficile di una volta. Sto scrivendo un finto documentario sulle riprese di Amelie, come Forgotten Silver di Peter Jackson. Sarà un po’ una stupidata, qualcosa di molto divertente e poco costoso da realizzare, spero.