Per i fan di Vedova Neraè un grosso punto interrogativo.

La prima volta che sentiamo menzionare il nome della città è in Avengers, quando Natasha Romanoff e Clint Barton sono impegnati a combattere. “Mi sembra di rivivere Budapest” dice Occhio di Falco. “Tu e io la ricordiamo in modo diverso” ribatte Vedova.

La città di recente è tornata a essere citata in Captain Marvel da Nick Fury e poi ancora in Endgame, nella sequenza in cui Clint e Nat si dirigono verso Vormir. “Siamo molto lontani da Budapest” dice lui.

Nel corso di un’intervista con Comicbook, Joe Russo ha alluso alla questione in sospeso. “Cos’è successo a Budapest?” ha chiesto il giornalista. “Bella domanda, eh?” ha ribattuto il regista. “Non sembra questo il momento di parlarne“.

È possibile che sarà il film di Vedova Nera presto in fase di riprese ad alludere alla questione, visto che dovrebbe trattarsi di un prequel, come suggerito dal regista:

Scarlett girerà un film, ma non è… non raccontiamo più storie in modo lineare.

In Endgame, nella scena con Teschio Rosso, scopriamo che il padre di Natasha si chiamava Ivan e che lei non lo conosceva. Ancora un’altra anticipazione?

Si tratta di seminare per soddisfare la nostra storia, ed è questo che facciamo con l’Universo Marvel quando arriva qualcuno e inizia a cogliere questi semi. Lo schema più grande è sempre “avere un’idea generica di dove andare a parare”, ma se si impiega troppa energia a pensare su come proseguirà in futuro si finisce per perdere ogni opportunità che abbiamo davanti nel presente. Se non giri un ottimo film, nessuno guarderà il successo. Ecco perché ci concentriamo sulla storia del presente e non del futuro.

Nel cast di Black Widows ci saranno Scarlett Johansson, David Harbour, Rachel Weisz, O-T Fagbenle e Florence Pugh anche se non è stato ancora fato un annuncio.

Poco sappiamo del film, se non che dovrebbe essere ambientato prima degli eventi di The Avengers e che arriverà al cinema nel 2020. Tra i luoghi che ospiteranno le riprese a partire da giugno il Regno Unito, la Croazia e Miami (Florida).

Alla regia troviamo Cate Shortland (Lore) su uno script di Jac Schaeffer rimaneggiato da Ned Benson.