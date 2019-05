tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline faranno presto coppia sul grande schermo in, action comedy scritta da Peter Hoare.

Paragonato ad un mix tra Rush Hour e The Heat, il film seguirà l’improbabile collaborazione tra due detective completamente differenti. La sinossi recita: “Hemsworth veste i panni di un detective che va sotto copertura per scovare una serie di rapine in alcuni casinò attuati probabilmente da una troupe di ballerini esotici australiani. Sarà poi costretto a condividere l’incarico con il personaggio interpretato dalla Haddish, un lupo solitario che fa le cose in un unico modo: il suo”.

Entrambi gli attori produrranno anche il progetto. Hemsworth attraverso la Thematic Entertainment.

