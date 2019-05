Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline è pronto a dirigere un nuovo adattamento didi William Shakespeare.

Denzel Washington è in trattative per entrare nel cast del progetto nel ruolo del protagonista, mentre Frances McDormand sarà Lady Macbeth.

Variety conferma inoltre che questo sarà il primo lungometraggio diretto da Joel Coen senza suo fratello Ethan

Ecco la sinossi dell’iconica opera:

Scritto tra 1605 e 1608, dopo “Otello” e “Re Lear”, “Macbeth” mette in scena la vicenda di Macbeth che, già vassallo di re Duncan di Scozia, divorato dall’ambizione e dalla brama di potere dopo che tre streghe gli hanno profetizzato un futuro da sovrano, insieme alla moglie progetta e porta a compimento il regicidio per salire al trono. Definita dagli studiosi, di volta in volta, tragedia dell’assassinio, del male, della dannazione, dell’ambizione, della paura, l’opera è dominata dalle figure di Macbeth e di Lady Macbeth. Grandi nell’infamia, ma non monolitici nella loro crudeltà, i due protagonisti sono preda di contraddizioni e incertezze che conferiscono loro quella grandezza tragica in cui si manifesta la sublime capacità di Shakespeare di indagare l’animo umano.