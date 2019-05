Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il personaggio die il giornale Daily Bugle hanno sempre avuto una certa rilevanza nell’universo di Spider-Man. Il primo personaggio lo abbiamo visto sul grande schermo interpretato da J.K Simmons nella trilogia diretta da Sam Raimi. Ma quando verrà introdotto nei nuovi film di Spider-Man?

Eric Hauserman Carroll, produttore di Spider-Man: Far From Home ha rivelato in una recente intervista che verrà fatto un cenno al personaggio e al giornale già in Far From Home:

Si, abbiamo parlato assolutamente di ciò, in particolare dei personaggi e ad un riferimento in questo film. Quello che vogliamo è assicurarci che vengano presentati in una maniera tale da farli percepire come mai visti prima. Quindi avevamo un paio di idee, per alcune non posso scendere nel dettaglio perché sarebbero spoiler, ma assolutamente – se avessimo un Daily Bugle non sarebbe quel giornale tradizionale.. e Peter Parker, con tutte le cose strane che sono accadute, essere un fotografo non è necessariamente un segno distintivo. Tutti abbiamo fotocamere migliori nelle nostre tasche rispetto a quelle possedute 10 anni fa dalle persone. Quindi, come facciamo a far entrare Peter in questo mondo senza l’idea che i ragazzini aspirino a diventare fotografi per il New York Times? O aspirano a vedere i loro tweet ricondivisi e così via.

Quindi stiamo cercando di rendere omaggio il più possibile al materiale originale, abbiamo un paio di idee molto divertenti ma non posso parlarne. Vogliamo prendere grande parte della mitologia che la gente ama e trasporla in maniera fedele, ma anche in un modo diverso.