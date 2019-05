tempo di lettura 1'

è il primo film in 15 giorni a spodestaredalla vetta della classifica americana. Il film Warner incassa infatti 20.7 milioni di dollari venerdì, debuttando in prima posizione e ottenendo la miglior media della classifica (quasi cinquemila dollari per copia). 5.7 milioni provengono dalle anteprime di giovedì sera, il che rende molto probabile il ritorno dial primo posto sabato: il cinecomic Marvel incassa infatti 16 milioni di dollari venerdì, per un totale di 676 milioni complessivi. Se in un primo momento sembrava evidente la vittoria di Endgame nel weekend, ora i due film dovrebbero chiudere i tre giorni con un risultato abbastanza simile.

Al terzo posto The Hustle debutta con 3.9 milioni di dollari, mentre al quarto posto The Intruder incassa 1.7 milioni di dollari e sale a 16 milioni complessivi. Chiude la top-five Long Shot, con 1.6 milioni di dollari e 15.2 milioni complessivi.

Tra le altre nuove uscite, Poms delude con 1.5 milioni di dollari al sesto posto, altrettanto dicasi per Tolkien che apre all’ottavo posto con soli 825mila dollari.