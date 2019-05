tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline sarebbe entrata a far parte del cast di, nuova commedia Netflix diretta da(2 Single a Nozze, The Judge) che avrà per protagonista Will Ferrell.

Ferrell ha scritto il film insieme a Andrew Steele (Saturday Night Live) e sarà ovviamente incentrato sulla nota manifestazione musicale, Eurovision Song Contest, nata nel 1956 in Svizzera. Tra gli artisti vincitori del concorso ci sono stati, ricordiamo, anche Céline Dion nel 1988 e gli ABBA nel 1974.

Ferrell e Jessica Elbaum produrranno il lungometraggio con la Gary Sanchez Productions, mentre Adam McKay figurerà come produttore esecutivo.

