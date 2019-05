tempo di lettura 1'

È il sito DiscussingFilm a fornire un nuovo aggiornamento sul film di

Dopo anni di sviluppo, sembra che il progetto sia finalmente pronto per concretizzarsi: secondo il sito, le riprese inizieranno a Los Angeles il 15 luglio, e Michael Golamco (Always be my Maybe) è accreditato come co-sceneggiatore insieme a Taika Waititi, che sarà anche il regista. La Warner Bros. è impegnata nel casting, e se davvero mancano solo due mesi all’inizio delle riprese, molto probabilmente nelle prossime settimane verranno annunciati gli attori scelti per questo atteso adattamento live action del manga di Katsuhiro Otomo già portato sul grande schermo col leggendario anime del 1988.

Vi terremo aggiornati!