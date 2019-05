tempo di lettura 1'

Le sorti del franchise horror dinon sono ancora del tutto chiare, soprattutto dopo la poca approvazione da parte di critica e pubblico riguardo al reboot del 2010 diretto da Samuel Bayer.

Di recente via Twitter ha lo sceneggiatore del film del 2010, ovvero Eric Heisserer, ha parlato di quel progetto, e di come il risultato finale non rispecchiasse esattamente ciò che lui aveva scritto e pensato:

Vorrei che lo script che avevo scritto con la supervisione dei dirigenti [della New Line Cinema] fosse diventato un film. La bozza che pensavamo pensato è stata modificata in svariati modi, alcuni grandi ed alcuni piccoli. Accade spesso, ma ancora ricordo di essere arrivato sul set e di non riconoscere nulla della sceneggiatura che era in programma. Il primo giorno sul set un membro del team mi disse: “In questa scena introduttiva per i due protagonisti abbiamo deciso che non c’erano abbastanza dialoghi, così ne abbiamo preso uno dalla pagina 87 e lo abbiamo piazzato qui”.

