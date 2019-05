tempo di lettura 1'

Ottimo weekend al box-office, palesemente grazie al maltempo che ha spinto gli italiani a recarsi al cinema. A dominare la classifica è, che debutta con 1.5 milioni di euro e un’ottima media sopra i 3.300 euro. Il primo e il secondo film avevano entrambi incassato all’esordio quasi 800mila euro, si tratta quindi di una crescita molto importante.

Seconda posizione per Pokémon: Detective Pikachu, che tiene bene e raccoglie altri 1.4 milioni di euro, salendo così a ben 4.3 milioni di euro. Al terzo posto apre Dolor Y Gloria, che in soli tre giorni incassa 1.1 milioni di euro, quasi il doppio di Julieta e Gli Amanti Passeggeri, entrambi usciti di giovedì e quindi con un giorno di sfruttamento in più.

Apre al quarto posto Attenti a Quelle Due, con 866mila euro. Quinta posizione per Avengers: Endgame, che incassa 647mila euro e sale così a 29.2 milioni di euro, mentre al sesto posto Ted Bundy – Fascino Criminale incassa 390mila euro e sale a 1.1 milioni di euro. Settima posizione per Pet Sematary, che incassa 283mila euro e sale a un milione complessivo, mentre all’ottavo posto Stanlio e Ollio incassa 193mila euro e supera i due milioni complessivi. Nona posizione per Red Joan, con 137mila euro e un totale di 431mila euro, e decima per Unfriended: Dark Web, che apre con 122mila euro.

Fuori dalla top-ten debuttano Bangla, con 67mila euro e Quando Eravamo Fratelli, con 13mila euro.