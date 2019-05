tempo di lettura 2'

HN Entertainment riporta in esclusiva che le riprese del film disi terranno a, in Ungheria, per girare “sequenze secondarie nella seconda parte della sessione di riprese” del film.

Si tratta di una fonte piuttosto affidabile in materia di produzioni cinematografiche, perciò è molto probabile che l’Ungheria affiancherà il Regno Unito. Inizialmente si parlava anche della Croazia e della Florida, ma per il momento non abbiamo informazioni certe.

La notizia arriva a pochi giorni dal suggerimento da parte di Joe Russo che il film potrebbe affrontare una questione in sospeso per Vedova Nera, visto che per i fan Budapest rappresenta un grosso punto interrogativo.

La prima volta che sentiamo menzionare il nome della città è in Avengers, quando Natasha Romanoff e Clint Barton sono impegnati a combattere. “Mi sembra di rivivere Budapest” dice la donna. “Tu e io la ricordiamo in modo diverso” ribatte Occhio di Falco.

La città di recente è tornata a essere citata in Captain Marvel da Nick Fury e poi ancora in Endgame, nella sequenza in cui Clint e Nat si dirigono verso Vormir. “Siamo molto lontani da Budapest” dice lui.

Nel corso di un’intervista con Comicbook, qualche settimana fa, Joe Russo aveva alluso alla cosa lasciando intendere che prima o poi i film avrebbero fatto chiarezza. “Cos’è successo a Budapest?” aveva chiesto un giornalista. “Bella domanda, eh?” aveva ribattuto il regista. “Non sembra questo il momento di parlarne“.

Nel cast di Black Widows ci saranno Scarlett Johansson, David Harbour, Rachel Weisz, O-T Fagbenle e Florence Pugh anche se non è stato ancora fato un annuncio.

Poco sappiamo del film, che dovrebbe essere ambientato prima degli eventi di The Avengers e che arriverà al cinema nel 2020.

Alla regia troviamo Cate Shortland (Lore) su uno script di Jac Schaeffer rimaneggiato da Ned Benson.