In una nuova intervista con il sito 660 News , Dan Aykroyd ha rivelato qualche dettaglio sul sequel diattualmente in produzione e in arrivo l’anno prossimo nei cinema di tutto il mondo.

L’attore ha svelato che la troupe utilizzerà effetti speciali “pratici” al posto della CGI ogni volta che sarà possibile farlo:

Insisto sempre chesi utilizzino pupazzi. Insisto sempre che si utilizzino congegni meccanici. La computer grafica è efficiente e facile da utilizzare, ma penso che tutti noi siano d’accordo sull’utilizzare pupazzi ed elementi meccanici dovunque possibile.

La pellicola sarà un sequel diretto di Ghostbusters 2 (1989), mentre non sarà collegata alla pellicola al femminile uscita nel 2016. Alla regia Jason Reitman, autore di Juno, Tra le Nuvole, Thank You For Smoking, Young Adult, Tully e The Front Runner, figlio di Ivan Reitman, regista dei due film originali della saga.

Alla produzione vi sarà la Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan. Nel cast Finn Wolfhard, McKenna Grace, Carrie Coon

La Sony ha fissato la release della pellicola per l’estate del 2020.