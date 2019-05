tempo di lettura 1'

Disney torna prepotentemente in testa al box-office italiano grazie all’ottimo esordio di. Mercoledì infatti il remake live-action del classico ha debuttato con ben 735mila euro e una media sopra i mille euro. Si tratta di una cifra di poco inferiore all’esordio diqualche mese fa (782mila euro) e circa 150mila euro in meno dell’esordio di(893mila euro), il che lascia ben sperare per il weekend.

Scende al secondo posto John Wick 3 – Parabellum, con 122mila euro e un totale di 1.9 milioni di euro. Al terzo posto Dolor Y Gloria incassa 115mila euro e sale a 1.4 milioni complessivi, mentre al quarto posto Pokémon – Detective Pikachu incassa 56mila euro e sale a 4.5 milioni complessivi. Chiude la top-five Palladio, con 55mila euro e 156mila euro in tre giorni. Al settimo posto l’evento in tre giorni Asbury Park: Lotta, Redenzione, Rock’N’Roll che incassa 30mila euro in un giorno.