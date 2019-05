tempo di lettura 1'

Lo stessoha annunciato via Instagram che la produzione di, nuovo film scritto da Krysty Wilson-Cairns insieme a Wright.

Protagonista della pellicola descritta come un horror/thriller psicologico sarà Anya Taylor-Joy, che di recente abbiamo visto in Glass. Del cast fanno parte anche Thomasin Harcourt McKenzie (Leave No Trace) e Matt Smith (Doctor Who).

Tra le ispirazioni per il progetto Wright ha menzionato A Venezia… un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg e Repulsion di Roman Polanski.

