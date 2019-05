tempo di lettura 1'

James Gunn tornerà alla regia di, ma a quanto pare non si tratterà dell’ultima collaborazione con in Marvel Studios.

Nel corso di un’intervista con l’Hollywood Reporter il regista ha confermato che continuerà a produrre progetti per la Casa delle Idee, avendo già lavorato in veste di produttore a film come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Lo farò. Voglio dire, continuerò a produrre roba” ha ammesso il filmmaker prima di descrivere la sua esperienza di produttore per L’Angelo del Male – Brightburn.

Credo che produrre qualcosa come Brightburn – per cui sono stato sul set ogni giorno lavorando a stretto contatto con [il regista] Dave Yarovesky] e con Elizabeth [Banks] – sia un po’ più soddisfacente per certi versi rispetto a quello che faccio per altri film come i Marvel, per cui mi limito a dare indicazioni sullo script e a fare da supervisore sui personaggi. Da regista mi piace realizzare i film e raccontare storie.

