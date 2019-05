tempo di lettura 1'

Parliamo di Roger Wardell, il misterioso profilo Twitter che, nel mese di dicembre, aveva spoilerato con estrema accuratezza la maggior parte degli snodi narrativi della pellicola di Avengers: Endgame, cosa che ha lasciato. Trovate tutto qua.

Nelle ore scorse, tramite un nuovo Tweet, Wardell ha fatto sapere che i Marvel Studios vorrebbero David Morrissey nella Fase Quattro dell’UCM e lo starebbero tenendo in considerazione per svariate parti. L’attore inglese è noto per aver interpretato il Governatore in The Walking Dead.

Marvel Studios are a big fan of David Morrissey and are considering multiple roles for him for Phase 4. — Roger Wardell (@RogerWardell) May 27, 2019

Chiaramente si tratta solo di una voce per cui non esiste alcun tipo di conferma, ma se tutto dovesse tramutarsi in realtà Morrissey sarebbe la terza star della serie TV della AMC a unirsi all’Universo Cinematografico della Marvel insieme a Danai Gurira (Okoye), Maximiliano Hernández (Jasper Sitwell) e Ross Marquand (Teschio Rosso), la quarta considerando anche il Punitore televisivo di Jon Bernthal.

