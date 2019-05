tempo di lettura 1'

arriverà nei cinema a luglio, ma, nelle ultime ore, un rumour ha cominciato a circolare in rete. Un rumour che proviene da una fonte alquanto peculiare.

Forse ricorderete di quando, a margine della release di Avengers: Endgame, vi abbiamo parlato di un misterioso profilo Twitter che, nel mese di dicembre, aveva spoilerato con estrema accuratezza la maggior parte degli snodi narrativi della pellicola dei fratelli Russo. Trovate tutto qua.

Il misterioso profilo sostiene che la Sony vorrebbe introdurre Venom nel terzo film di Spider-Man e che non ci sarebbero dei piani per cercare di inserire Deadpool in un film dell’Uomo Ragno perché, anche per i Marvel Studios, il Mercenario Chiacchierone continuerà a comparire nei suoi film e non in quelli del filone principale (come avveniva nelle produzioni 20Th Century Fox).

There are no plans to add Deadpool in an MCU Spider-Man 3, but Sony desperately wants Tom Hardy's Venom in this movie. Deadpool had his own movies but never showed up in the main X-Men films, it will be the same for the MCU. — Roger Wardell (@RogerWardell) May 27, 2019

Ovviamente prendete tutto ciò cum grano salis anche perché traghettare Venom nell’UCM potrebbe non essere un’operazione semplice per via degli accordi in essere fra la Sony e i Marvel Studios…

