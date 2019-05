tempo di lettura 1'

Durante la promozione stampa per il suo debutto dietro alla macchina da presa, Booksmart,ha risposto a una domanda fatta da MTV

Una domanda che, ovviamente, non poteva che avere una risposta affermativa (anche se esistono delle eccezioni in tal senso): dirigeresti un film prodotto dai Marvel Studios?

La star ha risposto così:

Assolutamente sì. Penso sia grandioso che ora registe come Ava DuVernay e Chloe Zhao stiano dirigendo film della Marvel ed è emozionante pensare a quello che faranno col il franchise. Sono un’orgogliosa esponente del movimento delle registe donna e non penso che ci sia un genere che dovrebbe essere fuori portata per noi.

Come noto, sarà Chloe Zhao a dirigere per i Marvel Studios il film sugli Eterni, gli esseri sovrumani ideati da Jack Kirby, mentre Ava DuVernay, in realtà, non è collegata a un progetto Marvel, bensì a uno DC Comics/Warner, The New Gods.