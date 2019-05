tempo di lettura 1'

Ottimi risultati ieri al box-office italiano:continua a dominare la classifica giovedì, tenendo molto bene e incassando altri 420mila euro, per un totale di 8.8 milioni di euro.

Apre al secondo posto Godzilla 2: King of the Monsters, con 187mila euro. Terza posizione per Il Traditore, che incrementa gli incassi rispetto a una settimana fa e raccoglie altri 128mila euro, per un totale di due milioni di euro. Rimane al quarto posto Rocketman, con 83mila euro e un totale di 187mila euro in due giorni. Chiude la top-five Dolor Y Gloria, con 39mila euro e un totale di 2.3 milioni di euro.

Aprono fuori dalla top-ten le altre nuove uscite: Selfie al dodicesimo posto con 3.500 euro, L’Angelo del Crimine al quattordicesimo con 2.800, Quel Giorno d’Estate al quindicesimo con 2.600.