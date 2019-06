tempo di lettura 2'

Verso la fine di aprile, è arrivata la notizia che la, tramite l’etichetta, Roy Lee e Mark Wolper porterà al cinema il celeberrimo “Le Notti di Salem”, il secondo romanzo pubblicato da Stephen King dopo Carrie.

La sceneggiatura è stata già affidata a Gary Dauberman che, oltre a essere un habituée del Conjuring Universe, è un vero e proprio specialista di adattamenti kinghiani. Sono sue, infatti, le sceneggiature dei due capitoli di IT diretti da Andy Muschietti. Dauberman sarà presto nelle sale con il terzo capitolo di Annabelle che segna anche il suo debutto alla regia.

Lo screenwriter ha recentemente parlato con /Film e, nel corso dell’intervista, ha parlato anche di questo nuovo progetto spiegando:

Ho una mia maniera di intenderlo, ma ribadisco, il libro è un qualcosa di unico. Di sicuro, è davvero da un sacco di tempo che non vedo un film di vampiri davvero spaventoso e voglio davvero fare qualcosa che possa terrorizzare. È uno dei miei libri preferiti. Uno di quelli che amo di più fra quelli scritti da Stephen King. E ci sembrava giusto sottoporlo allo stesso trattamento cinematografico di IT. Anche IT è stato una miniserie TV. L’esperienza di portarlo sul grande schermo ci ha regalato una gioia immensa e sono felicissimo di avere la medesima opportunità per Le Notti di Salem […] Ora come ora, sto pensando solo a Salem’s Lot ed è l’unica cosa cui voglio lavorare.

Il libro è stato già adattato nel 1979 per la miniserie TV in due parti Le notti di Salem di Tobe Hooper con protagonista David Soul (il sergente Ken ‘Hutch’ Hutchinson di Starsky & Hutch), proposta in Europa con un film da 112′ per il cinema.

Questa la trama del romanzo (via Amazon):