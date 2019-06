tempo di lettura 2'

La Disney ha annunciato alcune ore fa i primi dettagli sulle conferenze che si terranno questa estate al D23 Expo, che spazieranno da Star Wars, ai Marvel Studios alle nuove serie e film Disney e Disney +.

La D23 è la convention biennale organizzata dalla Disney per i propri fan all’Anaheim Convention Center, e si svolgerà dal 23 al 25 agosto.

Ieri è stata annunciata la scaletta preliminare degli eventi più attesi, che andiamo a elencarvi. I panel si terranno nella Hall D23, una enorme sala contenente 6.800 posti (praticamente come la Sala H del Centro Congressi di San Diego).

Da precisare che la presenza di un panel dedicato ai Marvel Studios non esclude che possa esserne previsto uno anche in occasione del Comic-Con di San Diego, come già successo in passato.

Venerdì 23 agosto alle 10.30 (ora locale) si terrà la cerimonia dei premi Disney Legends. La Walt Disney Company ha annunciato che ben 11 persone verranno insignite dell’onorificenza. Si tratta di Robert Downey Jr. e Jon Favreau, James Earl Jones (doppiatore del Re Leone e di Star Wars), la sceneggiatrice e attrice Bette Midler (Hocus Pocus), il regista e coreografo Kenny Ortega, Barnette Ricci (ex VP della divisione Special Events), Wing Chao (ex VP di Imagineering), Robin Roberts e Diane Sawyer (conduttori tv), Ming-Na Wen (Mulan e Agents of SHIELD), Hans Zimmer.

Alle 15.30 toccherà a Disney+ con la presentazione di alcuni contenuti originali sul film di Lilli e il Vagabondo, The Mandalorian, la serie di High School Musical e molto altro.

Sabato 24 agosto alle 10 toccherà ai Walt Disney Studios. I fan potranno dare uno sguardo a cosa c’è in cantiere tra i progetti Walt Disney Animation e Pixar Animation Studios e dare uno sguardo ai blockbuster in lavorazione, dalla Disney ai Marvel Studio e Star Wars. I presenti potranno guardare materiale esclusivo con ospiti speciali.

Domenica 25 agosto alle 10.30 sarà la volta di Disney Parks, con un aggiornamento su tutti i progetti relativi ai parchi a tema.

