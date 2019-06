tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Variety (Green Book) sarà il produttore esecutivo di, film dellaincentrato sul libro di memorie di Albert Woodfox “Solitary: Unbroken by Four Decades In Solitary Confinement, My Story of Transformation and Hope”.

Non è ancora chiaro se l’attore deciderà anche di prendere parte al cast del progetto.

L’opera segue la vera e terribile storia di Albert Woodfox e racconta dei suoi 43 anni passati rinchiuso nel carcere di Angola in Louisiana. Insieme a Robert King and Herman Wallace, Woodfox fu incriminato nel 1972 di aver ucciso una guardia carceraria.

