a salire al primo posto al box-office italiano sabato, con 315mila euro. Il film d’animazione sale così a 624mila euro. Scende al secondo posto, ma per pochissimo,, che incassa 303mila euro e sale a 12.7 milioni di euro.

Al terzo posto X-Men: Dark Phoenix continua la sua corsa incassando 286mila euro, nettamente meno da quanto raccolto da Apocalypse al suo primo sabato. In quattro giorni la pellicola ha raggiunto 633mila euro. Quarto posto per Il Traditore, con 149mila euro e un totale di 3.4 milioni di euro, mentre chiude la top-five Godzilla 2: King of the Monsters, che incassa 129mila euro e sale a 1.5 milioni complessivi.

Tra le altre nuove uscite, Polaroid si piazza al settimo posto con 66mila euro e un totale di 141mila euro in tre giorni. Ottava posizione invece per A Mano Disarmata, che incassa 48mila euro e sale a 94mila euro complessivi.