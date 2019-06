tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter (Blade) farà parte del cast di, action thriller a tema zombie diretto da Chris Brewster (coreografo e stuntman della serie Daredevil).

Scritto da Hamid Torabpour, Clint Narramore e Andrew Kightlinger il film si concentra su due ufficiali della SWAT che si cimentano in una disperata caccia all’interno di un campus universitario invaso dagli zombie alla ricerca dell’uomo che possiede un vaccino contro un terribile virus.

Le riprese del film inizieranno in estate in Minnesota. Snipes figurerà anche come produttore esecutivo del progetto. Eric Arjesis è stato scelto per comporre la colonna sonora del lungometraggio.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!