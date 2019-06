tempo di lettura 1'

, dopo essere intervenuto in quel di Cannes, si appresta a cominciare gli impegni stampa per il suo attesissimo, pellicola che uscirà a fine luglio negli Stati Uniti e a settembre in Italia.

In un’intervista con Empire (via HH), il regista ha però parlato anche dell’Universo Cinematografico della Marvel spiegando di essere immerso in una fase di recupero dei film che aveva saltato in maniera tale da poter vedere Avengers: Endgame. Ed è stato in questa sede che ha rivelato come, al momento, la sua pellicola preferita dell’UCM sia Thor: Ragnarok.

Non ho seguito con puntualità i cinecomic negli ultimi diciamo quattro anni. Penso che gli ultimi che ho visto al cinema siano stati Wonder Woman e Black Panther. Ma un paio di settimane fa ho cominciato a recuperare quelli dei Marvel Studios in maniera tale da vedere Endgame. Ho appena finito di vedere Captain America: Civil War, il prossimo sulla lista è Doctor Strange. In realtà però l’ultimo che ho visto è stato Thor: Ragnarok. L’ho amato. È il mio preferito della saga fin da The Avengers. È seriamente il mio preferito.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!