Recentemente abbiamo vistoinsieme a tutti gli altri Vendicatori in Avengers: Endgame, ed ancor prima in Ant-Man, Captain America: Civil War e Ant-Man and the Wasp. Ma quale sarà il futuro del supereroe nell’UCM? È previsto un terzo capitolo dedicato a Scott Lang?

Paul Rudd (AKA Ant-Man) è il protagonista insieme a Michael Peña di un recente spot per Pepsi Max, e parlando con Yahoo! riguardo un possibile Ant-Man 3 ha dichiarato: “Non so se avverrà. Dovete chiamare i piani alti e dare il via ad una campagna per farlo accadere”.

Il primo film (2015) ha incassato al botteghino mondiale 519 milioni di dollari. Il suo sequel datato 2018 ha invece incassato 622 milioni di dollari.

