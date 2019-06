tempo di lettura 1'

A inizio ottobre del 2018 abbiamo appreso chesi occuperà dello sviluppo di una nuova serie di film e della serie TV basati sulla popolare saga letteraria di C. S. Lewis.

Netflix, in virtù dell’accordo siglato con la C.S. Lewis Company, si occuperà della produzione di show tv e lungometraggi insieme a Mark Gordon di Entertainment One (eOne), con Douglas Gresham e Vincent Sieber in qualità di produttori esecutivi della serie e di produttori dei film.

In totale, i romanzi della serie “Le cronache di Narnia” hanno venduto oltre 100 milioni di copie e sono stati tradotti in più di 47 lingue in tutto il mondo. Per la prima volta, grazie a questo accordo, i diritti dei sette libri che compongono la saga sono proprietà di una sola compagnia.

L’Hollywood Reporter segnala ora che il supervisore creativo dell’operazione sarà Matthew Aldrich, co-sceneggiatore di Coco, l’acclamato lungometraggio targato Pixar. Aldrich avrebbe ottenuto il ruolo dopo una lunga fase di indagine e ricerca fatta dal colosso dello streaming con lo scopo di trovare un architetto creativo di questa colossale operazione.

