tempo di lettura 2'

Ci sono davvero pochi dubbi riguardo alle performance commerciali di

Anzi, possiamo tranquillamente affermare che i dubbi non esistono proprio.

L’unica questione che resta da chiarire è la portata del box-office d’esordio nordamericano che, stando al tracking preliminare pubblicato da Deadline sarà positivi da ogni prospettiva di analisi.

La Sony, come da prassi per gli studios, mantiene un “basso profilo” e si attende 154 milioni di dollari nei primi sei giorni di programmazione. Vi ricordiamo infatti che negli Stati Uniti il cinecomic con Tom Holland verrà distribuito in sala a partire da martedì 2 luglio, in maniera tale da beneficiare del lungo ponte del 4 luglio.

Le posizioni degli analisti esterni sono decisamente più “aggressive”. L’impressione generale degli addetti ai lavori è quella di un fortissimo effetto di “luce riflessa” grazie ad Avengers: Endgame. Ciò garantirà alla pellicola di Jon Watts una cifra che potrebbe spaziare intorno ai 165 milioni di dollari, nella peggiore delle ipotesi, fino a salire a oltre 200 nella più rosea delle eventualità. Quella più credibile è compresa fra i 170 e i 180 milioni.

Spider-Man: Homecoming, nel 2017, aveva esordito con 117 milioni in un canonico fine settimana da tre giorni (7/9 luglio). Finora, in materia di “6-day openers” dell’Independence Day a guidare la classifica (non adattata all’inflazione) troviamo Spider-Man 2 (con $180M, esordio il 30 giugno del 2004), Twilight Saga: Eclipse ($176.3M, esordio 30 giugno 2010) e Transformers 3 ($175.1Mesordio 29 giugno 2011).

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.