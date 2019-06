tempo di lettura 1'

Nelle scorse ore la scrittrice Suzanne Collins ha rivelato che a maggio del 2020 approderà nelle librerie un romanzo ancora senza titolo che farà da prequel alla trilogia di

L’opera letteraria, come ben sappiamo, è arrivata anche sul grande schermo in 4 lungometraggi con Jennifer Lawrence. Ebbene la Lionsgate (che aveva prodotto i film appena citati) ha rivelato che probabilmente si occuperà anche di portare sul grande schermo l’opera in uscita: “Come orgogliosa dimora dei film di Hunger Games non vediamo l’ora che il prossimo romanzo di Suzanne venga pubblicato”, ha dichiarato Joe Drake, presidente del Lionsgate Motion Picture Group, “abbiamo discusso con lei durante il processo di scrittura e non vediamo l’ora di continuare a lavorare a stretto contatto con lei per il film”.

Il romanzo, come rivelato dalla scrittrice, sarà ambientato 64 anni prima gli eventi della trilogia, concentrandosi sul fallito tentativo di ribellione nel paese di Panem: “Con questo libro volevo esplorare la natura, chi siamo e ciò che percepiamo come necessario per la nostra sopravvivenza. Il periodo di ricostruzione 10 anni dopo la guerra, comunemente chiamato i Giorni Bui – mentre il paese di Panem si rimette in piedi – fornisce ai personaggi un terreno fertile per affrontare questi quesiti e definire così le loro opinioni sull’umanità”.

Tutti i film della saga, ricordiamo, hanno incassato 2,968 miliardi di dollari in tutto il mondo.

FONTE: THR