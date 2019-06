tempo di lettura 1'

In rete è approdato un nuovo poster italiano di, il film che segna il ritorno dietro la macchina da presa die che arriverà nelle nostre sale il 4 luglio.

Boyle e Richard Curtis (Love Actually, Notting Hill) hanno collaborato alla sceneggiatura della nuova commedia prodotta da Working Title con Lily James (Mamma Mia! Ci risiamo, Baby Driver), Himesh Patel (BBC’s EastEnders, Damned) e Kate McKinnon (TV’s Saturday Night Live, The Spy Who Dumped Me).

La storia è incentrata sulle vicende di un uomo che un giorno si sveglia e scopre di essere l’unico in grado di ricordarsi le canzoni dei Beatles. Potete vedere il poster qua sotto:

Yesterday è prodotto da Tim Bevan e Eric Fellner (Les Misérables, L’ora più buia, film di Bridget Jones) di Worting Title, insieme a Matt Wilkinson (Kaleidoscope) e Bernie Bellew (Steve Jobs). Curtis e Boyle producono, mentre Nick Angel e Lee Brazier sono produttori esecutivi.

