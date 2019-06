L’attività stampa diè ufficialmente cominciata a Londra (dopo alcuni eventi svoltisi in altre parti del mondo), la stampa ha potuto ammirare il cinecomic di Jon Watts già nella sua interezza in anteprima e così, sollevato l’embargo, eccoci con le prime reazioni a caldo!

La pellicola sarà nei cinema italiani il 10 luglio: dai primi commenti sembra che la storia sia ricca di sorprese.

[notizia in aggiornamento con ulteriori reazioni]

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.