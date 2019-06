Durante un’intervista con ComicBook.com , durante la promozione di, Kevin Feige ha confermato di aver parlato condella possibilità di entrare nell’Universo Cinematografico Marvel.

Feige ha comunque precisato che dovrebbe trattarsi del ruolo più giusto per l’attore:

Ne parliamo con lui per quasi ogni film che facciamo. Parliamo con Keanu Reeves continuamente di questa possibilità. Non so quando e se si unirà mai all’UCM, ma intendiamo assolutamente capire il modo migliore per farlo.