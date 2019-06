La produttrice ha anche commentato scherzosamente l’ipotesi di ulteriori crossover tra l’universo cinematografico Marvel e i film Marvel/Sony:

Non nego che la nostra partnership con i Marvel Studios sia stata fantastica. Non si sa mai, tutto può succedere. Abbiamo tantissime storie su Spider-Man da raccontare, ogni sfaccettatura. [Sulla possibilità che Holland compaia in un film di Venom]: Abbiamo grandi piani per far partecipare Tom Holland a qualsiasi cosa. Qualsiasi film facciamo! Deve far parte di qualsiasi film mi trovi a realizzare!