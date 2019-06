In occasione del debutto in home video di Captain Marvel siamo tornati a parlare con Christopher Townsend, supervisore degli effetti visivi reclutato ancora una volta dai Marvel Studios dopo l’esperienza di Guardiani della Galassia Vol. 2.

Dopo aver lavorato per ben 11 anni alla ILM a pellicole quali Mission: Impossible, A.I. – Intelligenza Artificiale, The Day After Tomorrow, ricordiamo, Townsend opera ormai come libero professionista e con il film di Ryan Fleck e Anna Boden è giunto alla sua quinta collaborazione con i Marvel Studios.

Lavorare a Captain Marvel, però, si è rivelata una questione più spinosa del previsto. Il motivo? Le riprese della pellicola si sono svolte dopo la prima sessione di riprese di Avengers: Endgame. Hanno avuto luogo tra marzo e luglio 2018, mentre quelle del sequel di Infinity War tra agosto 2017 e gennaio 2018. Emblematico è stato il momento della prima prova costume di Brie Larson che è avvenuta davanti alla cinepresa sul set di Vormir.

Quanto è stato difficile allora lavorare al progetto sulle origini di un personaggio e dei suoi poteri, assicurandosi che “dall’altra parte” avessero una visione coerente? La parola chiave è stata una: dialogo.

Come spiegato dal supervisore:

Abbiamo dovuto necessariamente lavorare a stretto contatto, molto più che con altri film dei Marvel Studios. Nonostante dovessero cominciare a girare prima di noi, si aspettavano che le decisioni fossero nostre, che prendessimo la guida. La prima cosa che abbiamo fatto, quindi, è stato decidere con un certo anticipo come sarebbero stati i suoi poteri, fin dove si sarebbero potuti spingere.

Ecco allora che sono state prese decisioni ben precise sull’estetica dei poteri: l’energia, i capelli che prendono vita, gli occhi luminosi, il fragore del suo sfrecciare per aria. Tutti aspetti che avrebbero dovuto essere, appunto, coerenti con il film dei fratelli Russo.

Va detto: Endgame ha potuto beneficiare di una seconda e corposa sessione di riprese attraverso la quale i registi hanno potuto aggiustare un po’ il tiro. Il nuovo taglio di capelli di Carol, ad esempio, è stata una decisione presa nella seconda sessione di riprese, mentre la squadra composta da Townsend, Anna Boden e Ryan Fleck ha avuto praticamente un solo tentativo:

Il bello dei Marvel Studios è davvero l’aspetto collaborativo. Parliamo di film autonomi, indipendenti, ma il senso di condivisione è estremo. Avevo già lavorato con il supervisore degli effetti visivi di Endgame, Dan DeLeeuw, perciò è stato un valore aggiunto. Avevamo lavorato assieme ad Iron Man 3 e quindi ci conoscevamo bene. Quando sei più a tuo agio con le persone riesci a lavorarci a stretto contatto molto più facilmente. Per tornare al discorso iniziale, la questione è che spettava a noi decidere. Si trattava della storia delle sue origini, spettava a noi lavorare all’estetica e scegliere il da farsi. C’è stato un confronto costante, ma le idee sono dovute partire da noi.

Registi alle prime armi

Anna Boden e Ryan Fleck avevano un passato nel cinema indie e non sono tra i primi ai Marvel Studios a fare un salto così dirompente nel mondo dei blockbuster. Qual è il modus operandi per voi supervisori quando vi trovate a dover lavorare con dei registi alle prime armi quando si parla di scene colossali piene di effetti visivi?

Ci sono probabilmente 2.000 persone nella squadra degli effetti visivi che lavorano a un film, se si sommano tutte le compagnie impiegate. Si tratta di una catena di montaggio colossale di cui non tutti sono a conoscenza. La prima cosa che abbiamo fatto con i registi è stata proprio spiegare come funziona questa catena, quali sono i passaggi, come si dividono i reparti, cosa serve sul set affinché il lavoro in post diventi più semplice. È stata un’esperienza divertente lavorare con loro in questo senso. Hanno imparato molto in fretta e hanno appreso subito come sfruttarci nel miglior modo possibile. Portavano con sé un punto di vista “indie”, quello del mondo dei film indipendenti, quindi è stata una bella ventata d’aria fresca. Hanno padroneggiato gli effetti visivi e li hanno calati attraverso la loro prospettiva. In generale è stato interessante, anche quando abbiamo dovuto cercare di trovare insieme delle soluzioni.

Effetti invisibili

Vai particolarmente fiero di qualche effetto visivo “invisibile”?

[Ride] Invisibile? Spero che ce ne siano più di quanti pensi! Il punto è che l’88% del film ha effetti visivi, perciò permettimi di dirlo, sono davvero tante inquadrature! Abbiamo realizzato cose che ovviamente sono palesi: Carol che sfreccia nello spazio, il gatto che fluttua, cose praticamente impossibili da realizzare. Però c’è dell’altro, qualcosa di meno scontato e che salta di meno all’occhio, ad esempio quando Goose è seduto sulle ginocchia di Nick Fury, lì è interamente in CGI.

Si stima che tra circa 100 inquadrature del gatto sparse per il film, circa 70 siano digitali. Goose è stato realizzato dalla compagnia di effetti visivi Trixter, incaricata esclusivamente di dare vita a una copia del Flerken. Alla fine il risultato è stato di livello tanto alto che neanche i registi riuscivano a scorgere la differenza tra il gatto reale e il gatto animato!

Townsend ha poi parlato di altri ritocchi meno “evidenti”:

Ci sono una serie di momenti in città, in metropolitana, per cui abbiamo dovuto fare alcuni accorgimenti in modo da “periodizzare” Los Angeles. Abbiamo dovuto rimuovere insegne, cambiare aspetti della fisionomia del territorio [che non corrispondevano agli anni ’90]. C’è stato davvero tanto lavoro in questo senso che all’occhio dello spettatore può sembrare praticamente nullo. Noi però ci siamo impegnati tantissimo ed è quello che amo tanto dei Marvel Studios, l’attenzione al dettaglio.

Il costume

Parlando del costume, in alcuni film Marvel capita che i costumi vengano completamente sostituiti in digitale (come nel caso di Avengers: Endgame) rispetto a quello che viene indossato sul set o che addirittura vengano creati interamente in digitale partendo da tute con motion capture. Per Captain Marvel di cosa si è trattato?

Il costume è vero, il che mi ha fatto apprezzare particolarmente tutta la lavorazione. Quando abbiamo iniziato a sviluppare il costume ci siamo posti domande molto specifiche: deve essere come una seconda pelle? Aderente? Funzionale? Qualcosa come Spider-Man? O più nello stile di Iron Man? Quelli che ho appena menzionato in genere sono sempre digitali per motivi pratici. Per questa produzione, invece, si è scelto di farle indossare un costume vero. Quello che vedi nel film è esattamente come appariva sul set.

Quindi al di là delle sequenze di volo non c’è mai stata esigenza di intervento digitale?

A volte abbiamo fatto qualche ritocchino quando non appariva “bello da vedere”, quando si vedevano pieghe antiestetiche. Naturalmente per la scena in cui cambia colore al costume abbiamo dovuto realizzare un costume digitale. Per le scene d’azione, invece, come quelle in volo, abbiamo realizzato il corpo attraverso la computer grafica e usato la vera interpretazione di Brie Larson per il volto. Per il resto, tutto vero!

Una complessa scena tagliata

La produzione di un film è un processo fluido, dinamico, in costante evoluzione. Il reparto effetti visivi, nonostante si consideri come parte della “post-produzione”, è in realtà tra i primi a mobilitarsi perché spetta ai suoi componenti lavorare sull’impronta estetica di una pellicola, assieme agli artisti e agli illustratori che lavorano ai concept.

Non sorprende, quindi, che quando la sceneggiatura è ancora in fase di definizione abbiano già il compito di pensare a come sviluppare un contenuto dal punto di vista visivo.

È il caso di una sequenza inizialmente concepita ma mai realizzata. Per la scena in cui gli Skrull guardano tra i ricordi di Carol in origine, nello script, c’era un momento definito come “lente del tempo” in cui avremmo dovuto assistere a una sorta di sovrapposizione temporale di Danvers in più epoche: Carol in diversi momenti della sua vita, con passato e presente che si incontrano, che diventano un tutt’uno.

Una scena molto difficile da descrivere, ancora più difficile da realizzare:

Era nello script originale. Ci siamo chiesti per molto tempo come avremmo fatto a rendere l’idea di una lente del tempo. Una volta che abbiamo cominciato a svilupparla concretamente, ci hanno chiesto di non continuare a svilupparla. Era stata tagliata.

È successo spesso di lavorare in stadio avanzato a qualcosa che è stato poi tagliato?

Per questo tipo di film succede continuamente. All’inizio è uno shock, ma poi te ne fai una ragione. Capita spesso di lavorare tantissimo allo sviluppo di un’idea e scoprire che poi è stata scartata, ma è una cosa a cui ti devi abituare. Facendo questo mestiere ho imparato molto presto che la pressione è già tanta e non puoi permettertene altra. Non puoi caricarti di altra pressione. Devi capire che se qualcosa non serve veramente a una storia, è inutile, devi lasciarla andare. Se è per il meglio del film, è giusto che sia così!

