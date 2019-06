Lavoriamo da anni a Infinity War, Endgame e Spider-Man: Far From Home. Parliamo dei film che rappresentano il culmine della Saga dell’Infinito dell’Universo Cinematografico della Marvel. E mentre lavoravamo a Endgame abbiamo realizzato che la vera fine della saga, della Fase 3 doveva essere Spider-Man: Far From Home perché abbiamo perso Tony Stark alla fine di Endgame. La relazione fra Peter Parker e Tony Stark è così speciale in tutti e cinque i film in cui Tom Holland ha interpretato Spider-Man e avevamo la necessità di sapere dove sarebbe andato a finire il suo viaggio, di scoprire come Spidey sia uscito fuori dall’ombra del suo mentore Tony Stark per diventare l’eroe che è destinato a essere. Ed è per questa ragione che Endgame e Spider-Man: Far From Home sono essenzialmente due tasselli della medesima storia che non è davvero finita fino a Far From Home.