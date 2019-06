Il profilo Twitter Ufficiale dell’, il leggendario grattacielo newyorkese in stile art déco inserito, nel 1981, nel National Historic Landmark Program come monumento nazionale, ha condiviso una foto decisamente evocativa.

Nello scatto – che trovate qua sotto – l’edificio “indossa” i colori rossi e blu tipici del costume portato da un certo “ragazzo del Queens” quando assume l’identità dell’Uomo Ragno.

Come potete vedere dal Tweet, la cosa è stata fatta sia per celebrare l’arrivo nei cinema di Spider-Man: Far From Home, quanto l’iniziativa benefica collegata alla pellicola Marvel Studios e Sony Pictures.

Our spidey senses are tingling…🕷️ We’re lighting up in red & blue this evening in honor of @TBrothersTrust and the @SpiderManMovie — #SpiderManFarFromHome! #ESBright pic.twitter.com/MdDkraXF2A — Empire State Bldg (@EmpireStateBldg) June 24, 2019

Spider-Man: Far From Home diretto da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019 negli Stati Uniti, in Italia il 10 luglio.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere i tre attori insieme per un progetto? Ditecelo nei commenti!