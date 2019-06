Acquistando il Blu-Ray di, da ieri nei negozi, è possibile guardare il film con il commento audio dei registi Anna Boden e Ryan Fleck. CBM ha fatto il punto su tutte le curiosità emerse.

Vi proponiamo la lista delle più interessanti qui di seguito:

I registi hanno pensato a varie soluzioni per far capire a Nick Fury che il suo capo fosse uno Skrull. La regista voleva che Fury indicasse a Keller di avere una scarpa slacciata con l’uomo ignaro di come riallacciarla

La guardia di Blockbuster è interpretata dal capo della sicurezza della Marvel, Barry Curtis

Alcuni fan sono rimasti spiazzati dalla rivelazione che gli Skrull sono dalla parte di Captain Marvel e hanno accusato il “colpo di scena” di esser spuntato fuori dal nulla visto che in una scena a inizio film cercano di uccidere Carol. Fleck ha chiarito che gli Skrull usano delle pistole con l’obiettivo di stordire Carol, non di ucciderla

Dopo esser finita sulla Terra, Carol cerca di potenziare un telefono usando i componenti di un Game Boy per mettersi in contatto con Yon-Rogg e i Kree. Aguzzando la vista si nota che la ragazza usa anche un componente del suo costume, lo stesso che poi utilizzerà per potenziare il cercapersone da dare a Fury alla fine del film

Il quadjet presente nel film e nello specifico la cabina di pilotaggio è in realtà preso in prestito da Agents of S.H.I.E.L.D.!

In una versione preliminare dello script era previsto uno scontro finale tra Yon-Rogg e Carol, poi i registi hanno deciso che non ce ne sarebbe stato bisogno

Una scena tagliata svela che Keller non è morto per mano di Talos visto che avremmo dovuto vederlo legato nel suo ufficio: un altro punto a favore degli Skrull!

Boden precisa che nessuno nel film chiama Carol “Captain Marvel” perché “non è ancora quel personaggio quando la incontriamo in questo film”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

La sceneggiatura è stata scritta da una squadra stellare di sceneggiatori affermati, tra cui Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (l’imminente First Man, il film Marvel Studios Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, l’imminente Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Il film è interpretato dall’attrice premiata con l’Academy Award® Brie Larson (Room, Kong: Skull Island), Samuel L. Jackson (il film Marvel Avengers: Age of Ultron, The Hateful Eight), Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story, Ready Player One), Djimon Hounsou (Blood Diamond, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lee Pace (The Book of Henry, il film Marvel Guardiani della Galassia), Lashana Lynch (Brotherhood, Fast Girls), Gemma Chan (Humans, Animali Fantastici e Dove Trovarli), Algenis Perez Soto (Sambá, Sugar), Rune Temte (Eddie The Eagle – Il Coraggio della Follia, The Last Kingdom), McKenna Grace (Tonya, Gifted – Il Dono del Talento). Con loro anche Clark Gregg (La Legge della Notte, il film Marvel The Avengers) e Jude Law (Spy, Grand Budapest Hotel).

La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.