Intervistato da ComicBook.com insieme al collega Jake Gyllenhaal,(AKA Nick Fury), durante la promozione diha confermato che una delle battute già più iconiche del cinecomic è stata improvvisata da lui sul set. La battuta in questione è “Bitch, you went to space!” (adattata in italiano con “Ma per favore, sei stato nello spazio”), pronunciata durante un colloquio tra Fury e Spidey alla presenza di Mysterio.

“Probabilmente no”, ha rivelato Jackson quando gli è stato chiesto se quelle esatte parole erano effettivamente previste nel copione. “È stato improvvisato. Sono qui per attestarlo, è stato improvvisato”, ha confermato poi Gyllenhaal.

Potete vedere l’intervista completa qui.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.