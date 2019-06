Dopo il trailer diffuso nella giornata ieri , la campagna promozionale del lungometraggio d’animazioneprosegue, in attesa dell’uscita nei cinema giapponesi prevista per il prossimo. Si tratta del quattordicesimo film per il grande schermo basato sul celebre manga di, pubblicato in Italia da

Un parere autorevole sulla pellicola arriva dallo stesso autore, che ha potuto visionarne una versione preliminare:

Eeichiro Oda – Be’, lo sapete tutti, sta arrivando. Il 9 agosto uscirà il nuovo film animato!!! Volete sapere com’è? Anch’io, non vedo l’ora. Le aspettative del pubblico sono altissime, ma sarà davvero un bel film?! Con questa domanda nella testa sono andato a controllare come stesse procedendo il progetto. Perché, anche se le immagini sono ancora incomplete, se ci fosse stato qualcosa da sistemare sarei dovuto intervenire prima che fosse troppo tardi. È il risultato è… rullo di tamburi… davvero figo!!! Wow, è proprio bello! Mi sono quasi commosso! Funziona! Ahhh, sono così sollevato. La vostra fiducia conta molto per me, perciò non avrei detto nulla se fosse stato noioso. Se dico che è figo è perché ne sono convinto. Quando vedrò la versione definitiva, tornerò a dirvi cosa ne penso. Ma nel frattempo, aspettatelo con impazienza. È il film per il ventesimo anniversario dell’anime.

La rivista nipponica Weekly Shonen Jump, edita da Shueisha, ha inoltre rivelato qualche informazione in più su Douglas Bullet, l’antagonista del film: grazie al frutto Clank Clank, costui è in grado di assemblare qualunque oggetto per creare armature e veicoli da utilizzare.

Ulteriori informazioni sulla trama arrivano dalla sinossi ufficiale:

Le forze più potenti si riuniscono per fronteggiare “il peggior evaso della storia”. Ci saranno il CP-0, la Flotta dei Sette, i pirati (specialmente Rufy e Trafalgar Law), i rivoluzionari, Smoker e la Marina. Quando Douglas Bullet era un soldato, veniva considerato un eroe, ma un incidente lo ha costretto a ritirarsi. Dopo aver incontrato Roger e aver salpato i mari con la sua nave, ha iniziato a condurre una vita più cauta, ma dopo la morte del Re dei Pirati ha intrapreso una strada differente…