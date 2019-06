Lavorare asi è rivelato particolarmente ostico. Come raccontato dai due sceneggiatori Chris McKenna e Erik Sommers, sono state due le informazioni ricevute fin dall’inizio a proposito di, ovvero che Tony Stark sarebbe morto e che ci sarebbe stato un salto temporale di 5 anni.

Il duo ha trascorso molto tempo ad affrontare alcune problematiche derivanti da queste informazioni. Ad esempio: se qualcuno fosse scomparso durante un viaggio aereo, sarebbe tornato in vita per aria? Cosa si prova ad essere un ragazzino e a scoprire a un certo punto che il tuo fratello minore è diventato più grande di te?

“Abbiamo parlato così tanto” ha rivelato McKenna. “Se metà della vita nell’universo scompare, questo include anche gli animali? E i batteri?“.

Il regista Jon Watts e tutta la squadra erano effettivamente a conoscenza di alcuni elementi della trama di Endgame, ma è stato dopo una proiezione interna del film che le cose sono cambiate.

“Ci hanno mostrato Endgame con un certo anticipo, ma molto tardi rispetto alla lavorazione di questo film” ha ammesso Dan Lebental, montatore di Far From Home assieme a Leigh Folsom Boyd. “Avevamo un’idea di cosa fosse Endgame, ma poi l’abbiamo visto e abbiamo pensato: ‘Bene, dobbiamo fare qualche ritocco’.”

Boyd credeva che tutti fossero morti, e non solamente Tony Stark e Natasha Romanoff.

“Abbiamo dovuto apportare qualche modifica per alleggerirlo” ha commentato Lebental. “E poi abbiamo insistito sul rapporto padre-figlio tra Tony e Peter“.

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.