Negli ultimi giorni vi abbiamo mostrato una serie di foto dal Budapest, dove sono in corso le riprese di, il film Marvel in solitaria connel ruolo di Vedova Nera.

MCU Cosmic ha scovato un curioso dettaglio nelle ultimissime foto approdate online. Oltre a poter dare uno sguardo più ravvicinato al presunto Taskmaster (da notare il cappuccio e l’accenno di arancione, come nei fumetti), gli scatti ci mostrano che l’auto guidata da Vedova Nera sarebbe una BMW 5 Series Touring Wagon del 2017.

Il film fino ad oggi era stato ritenuto un prequel sulle origini del personaggio, ma il nuovo dettaglio potrebbe cambiare le carte in tavola, sempre se una BMW a disposizione un po’ in anticipo non possa essere inteso come un dettaglio trascurabile.

Il sito fonte suggerisce che la pellicola sia a questo punto ambientata durante il salto temporale di Avengers: Endgame, ma in quegli anni Natasha Romanoff aveva le punte dei capelli bionde, perciò è da escludere.

Pertanto, la pellicola potrebbe essere ambientata tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, giocando magari con flashback sul passato del personaggio.

Speriamo di far luce quanto prima sulla questione, magari in occasione del Comic-Con di San Diego.

Nel cast di Black Widows ci saranno Scarlett Johansson, David Harbour, Rachel Weisz, O-T Fagbenle e Florence Pugh anche se non è stato ancora fato un annuncio.

La pellicola sarà al cinema nel 2020.

Alla regia troviamo Cate Shortland (Lore) su uno script di Jac Schaeffer rimaneggiato da Ned Benson.