a dominare la classifica italiana venerdì: il film d’animazione della Pixar incassa 317mila euro, registrando un incremento rispetto a giovedì e salendo a un totale di un milione di euro in tre giorni.

Seconda posizione per Arrivederci Professore, con 52mila euro e un totale di 810mila euro, mentre al terzo posto Nureyev – The White Crow incassa 40mila euro e sale a 72mila euro in due giorni.

Quarta posizione per Aladdin, che incassa altri 30mila euro e si porta a 14.6 milioni di euro, mentre chiude la top-five Pets 2 – Vita da Animali, con 28mila euro e un totale ormai di quasi tre milioni.

Le altre nuove uscite della settimana si piazzano alla fine della top-ten: Wolf Call all’ottavo posto incassa 21mila euro, salendo a 38mila euro in due giorni; La Mia Vita con John F. Donovan al nono posto incassa 15mila euro e sale a 33mila euro in due giorni, Ma al decimo incassa 13mila euro e sale a 25mila euro in due giorni.