Come ben sappiamo i registi che si apprestano a lavorare all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel sono “costretti” a collaborare a ad adattarsi agli altri film del franchise.

Spider-Man: Far From Home sarà un fulgido esempio di questa collaborazione. Il mondo e Peter Parker saranno costretti confrontarsi con le conseguenze di Avengers: Endgame, anche in relazione alla triste dipartita di Tony Stark.

Tuttavia Jon Watts, regista del cinecomic di prossima uscita, non era a conoscenza del fatto che si sarebbe dovuto confrontare con un enorme evento come quello sopracitato, ovvero la morte di Stark

Uscendo da Homecoming non ne avevo idea. Quando l’ho scoperto, sai, mi son reso conto che “Oh, non è una cosa che puoi affrontare semplicemente ed andare avanti. Ecco di cosa parlerà il film”. Non c’è modo di aggirare la cosa, semmai ti concentri sul tipo di storia che stai per raccontare.

CORRELATO:

Nel film torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e saranno presenti anche Jake Gyllenhaal (nei panni di Mysterio), JB Smoove, Cobie Smulders e Samuel L. Jackson.

Questa la sinossi:

Il nostro amichevole Spider-Man di quartiere decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.

La pellicola diretta da Jon Watts uscirà il 2 luglio 2019, in Italia il 10 luglio.

FONTE: CB